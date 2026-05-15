Durante l’ultima puntata di Non è la Tv, trasmissione di Fanpage, si è verificato un momento di tensione tra Mara Venier e Grazia Sambruna. La conduttrice ha interrotto bruscamente il collegamento telefonico dopo una battuta della giornalista su Tommaso Cerno, ospite di Domenica In. La conduttrice ha deciso di chiudere l’intervista immediatamente, interrompendo la conversazione senza ulteriori spiegazioni.

Momento di tensione durante l’ultima puntata di Non è la Tv, format di Fanpage, dove Mara Venier ha interrotto bruscamente il collegamento telefonico dopo una battuta della giornalista Grazia Sambruna su Tommaso Cerno a Domenica In. La conduttrice era intervenuta in un’intervista di Fanpage con i giornalisti Gennaro Marco Duello, Andrea Parrella e Grazia Sambruna per parlare del suo futuro a Domenica In e aveva confermato che la Rai le ha chiesto di restare anche per la prossima stagione. “ Sono onorata, ma voglio riflettere ”, ha spiegato, sottolineando però la necessità di “rivedere e cambiare” il programma. In un segmento dell’intervista... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Mara Venier sbotta in diretta e chiude l’intervista con Grazia Sambruna dopo una battuta su Cerno a Domenica In

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