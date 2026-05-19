Una nuova citycar elettrica è stata portata all’interno di un centro di formazione specializzato per un controllo completo. Il test riguarda le operazioni di manutenzione e verifica delle componenti principali del veicolo, con particolare attenzione alle parti tipiche delle auto elettriche. La prova si svolge in un ambiente dedicato, con strumenti specifici per analizzare lo stato delle batterie, dei sistemi di ricarica e delle parti meccaniche. Si tratta di un passaggio fondamentale prima di mettere il veicolo in circolazione.

La Kia EV2 - inquadrata come seconda auto di famiglia da usare prettamente in un contesto urbano - è particolarmente interessante nel panorama delle auto elettriche, in virtù della sua compattezza: 1.550 kg di peso, 4,06 metri di lunghezza e 15,5 kWh100 km. Consumi che, uniti a una batteria da 42 kWh, la portano ad avere un’autonomia di quasi 320 km; altrimenti, con batteria da 61 kWh, si oltrepassano i 450 km di percorrenza con una singola carica. E come le altre elettriche, della gamma Kia e non solo, va periodicamente fatto un check-up completo per accertarsi stia funzionando tutto correttamente. Quindi no, non è vero che le auto elettriche sono totalmente esenti da controlli e manutenzione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Manutenzione auto elettrica: un check-up con la Kia EV2

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Manutenzione auto elettriche, quello che c'è da sapere

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