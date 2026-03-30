Kia EV2 l’elettrica perfetta per la città | dimensioni giuste e tanta tecnologia

Da ilgiornale.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova vettura elettrica è stata presentata e testata su strada, confermando le caratteristiche innovative del costruttore coreano. La Kia EV2 si inserisce nel segmento dei B-SUV, anche se tecnicamente si configura come un crossover. Le dimensioni compatte e l’equipaggiamento tecnologico avanzato sono state le principali caratteristiche osservate durante le prove su strada.

L’anteprima su strada di Kia EV2 ha permesso di confermare i passi in avanti del produttore coreano che, con l’ultima nata, è arrivato finalmente nella fascia dei B-SUV, anche se l’auto rientra tecnicamente più nel segmento dei crossover. I numeri di Kia EV2. Con i suoi 4 metri di lunghezza, Kia EV2 è pensata per sfidare auto come la Panda e proporre un mezzo che, in città, si muove con facilità e intelligenza. Piccola fuori, cosa che la rende facile da parcheggiare, ma spaziosa dentro grazie alla panchetta scorrevole che permette di privilegiare lo spazio nel bagagliaio o quello nell’abitacolo, così si sceglie in base alla situazione. Nel bagagliaio si arriva fino a 400 litri scegliendo la versione a cinque posti che, però, rinuncia al divanetto scorrevole della 4 posti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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