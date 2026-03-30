Kia EV2 l’elettrica perfetta per la città | dimensioni giuste e tanta tecnologia

Una nuova vettura elettrica è stata presentata e testata su strada, confermando le caratteristiche innovative del costruttore coreano. La Kia EV2 si inserisce nel segmento dei B-SUV, anche se tecnicamente si configura come un crossover. Le dimensioni compatte e l’equipaggiamento tecnologico avanzato sono state le principali caratteristiche osservate durante le prove su strada.

L’anteprima su strada di Kia EV2 ha permesso di confermare i passi in avanti del produttore coreano che, con l’ultima nata, è arrivato finalmente nella fascia dei B-SUV, anche se l’auto rientra tecnicamente più nel segmento dei crossover. I numeri di Kia EV2. Con i suoi 4 metri di lunghezza, Kia EV2 è pensata per sfidare auto come la Panda e proporre un mezzo che, in città, si muove con facilità e intelligenza. Piccola fuori, cosa che la rende facile da parcheggiare, ma spaziosa dentro grazie alla panchetta scorrevole che permette di privilegiare lo spazio nel bagagliaio o quello nell’abitacolo, così si sceglie in base alla situazione. Nel bagagliaio si arriva fino a 400 litri scegliendo la versione a cinque posti che, però, rinuncia al divanetto scorrevole della 4 posti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Kia EV2, l’elettrica perfetta per la città: dimensioni giuste e tanta tecnologia Articoli correlati Kia EV2: l'elettrica compatta pensata per la cittàCon la EV2 si completa la gamma 100% elettrica di Kia: ora sono presidiati tutti i segmenti, dai piccoli B-Suv fino a quelli più grandi con la EV9,... KIA EV2, parte la produzione in Europa(Adnkronos) – La strategia europea di KIA EV2 entra in una fase concreta con l’avvio della produzione nello stabilimento slovacco di Zilina. Kia EV2 | Dimensioni GIUSTE e 450 km con una carica Contenuti utili per approfondire Kia EV2 l'elettrica perfetta per la... Temi più discussi: Kia EV2, quanto costa il nuovo baby suv elettrico; In produzione l'auto elettrica economica di Kia; Kia EV2 arriva in Italia: tutti i prezzi e le versioni della B-SUV elettrica | Quattroruote.it; Il crossover elettrico arriva in Italia: il prezzo sorprende. Kia EV2, il suv elettrico taghlia smalla. Ecco com’è fatto, cosa offre e come vaSviluppata, ingegnerizzata, prodotta e venduta solo in Europa, la più piccola Kia elettrica è strategica per il brand. Si inserisce in un contesto in piena espansione con dimensioni compatte ma con tu ... ilsole24ore.com Alla scoperta di Kia EV2, il B-suv elettrico progettato e costruito in EuropaLa gamma dell'ultima generazione delle auto elettriche Kia, già molto articolata, guadagna ora un nuovo modello d'ingresso, la EV2. (ANSA) ... ansa.it Kia EV2: l’elettrica definitiva a basso budget - Video x.com Salve a tutti, vivo in Inghilterra e ho una KIA EV3 da un'anno con cui tra l'altro ho fatto quest'estate Oxford - Umbria e ritorno. Non mi pare ne girino molte in Italia o mi sbaglio Questo mi sorprende vista la qualita' dell'elettrico KIA. - facebook.com facebook