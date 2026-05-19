Intesa e Prometeia stimano per il 2026 un andamento stabile dell’industria manifatturiera italiana, con un fatturato previsto di circa 1.168 miliardi di euro. La crescita si mantiene senza variazioni significative rispetto agli anni precedenti. Tuttavia, le tensioni legate alla guerra in Medio Oriente, in particolare la chiusura dello stretto di Hormuz, hanno portato a una maggiore volatilità nei prezzi delle materie prime energetiche. Questi fattori influenzano direttamente il settore manifatturiero, che si trova a dover gestire le oscillazioni dei costi.

L’ industria italiana vede un 2026 con un fatturato stabile a 1.168 miliardi. Sulla manifattura pesano gli effetti della guerra in Medio Oriente con la chiusura dello stretto di Hormuz che ha creato alta volatilità sui prezzi delle materie prime dell’energia. La fotografia dello stato di salute dell’industria manifatturiera italiana è stata scattata da Intesa Sanpaolo e Prometeia. “Viviamo una fase in cui i mercati sembrano aver sviluppato una crescente capacità di assorbire gli shock geopolitici “, afferma Gregorio De Felice, chief economist e responsabile research department della banca milanese. I primi mesi del 2026, secondo l’analisi, sono stati caratterizzati da una grande incertezza su scala globale, alimentata dal conflitto in Medio Oriente che ha modificato bruscamente le prospettive per l’anno in corso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Intesa e Prometeia prevedono un 2026 stabile per l’industria manifatturiera italiana, con fatturato a 1.168 miliardi

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