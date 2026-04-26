Una bambina di 18 mesi è rimasta gravemente ferita dopo essere stata schiacciata dalla ruota di un tagliaerba in funzione nel giardino della sua casa nel Trevigiano. Le sue condizioni sono ancora considerate serie, ma si trovano in uno stato stabile. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio, e le operazioni di soccorso sono state immediate. La piccola si trova attualmente sotto assistenza medica.

Restano ancora gravi ma stabili le condizioni della piccola di 18 mesi che ieri pomeriggio è rimasta incastrata sotto la ruota del tagliaerba in funzione nel giardino della sua abitazione a Loria nel Trevigiano. La bimba, al momento ricoverata nel reparto di terapia intensiva pediatrica dell’ ospedale di Padov a, stava giocando in giardino insieme alla madre quando sarebbe stata investita dal tosaerba guidato dal padre, un incidente avvenuto con ogni probabilità mentre l’uomo stava effettuando una manovra. Fin dal primo momento la bambina è stata in pericolo di vita: le sue condizioni erano così disperate che, dopo essere stata portata in auto dai genitori al pronto soccorso di Castelfranco Veneto, è stato necessario il trasporto in elicottero nell’ospedale padovano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Bimba di 18 schiacciata dal tagliaerba: le sue condizioni restano gravi ma stabili

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