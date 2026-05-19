Mangiare bene è un privilegio?

Il rapporto tra cibo e politica si manifesta da sempre in molteplici aspetti, ma oggi questo legame si fa ancora più evidente in un momento di crisi globale. Le scelte alimentari, le risorse disponibili e le politiche agricole influenzano direttamente la vita di milioni di persone. In tempi di instabilità, l’accesso a cibo di qualità diventa un tema centrale che coinvolge decisioni governative e dinamiche internazionali. La discussione si concentra su come il consumo alimentare possa essere influenzato da fattori politici e economici.

Che il cibo sia anche una questione politica è un dato di fatto che non scopriamo oggi: in questo periodo turbolento a livello globale ne stiamo concretamente misurando la verità. Il carrello della spesa pesa sempre più sul nostro portafoglio, a causa per esempio dell’aumento dei prezzi dei fertilizzanti in seguito alla chiusura dello stretto di Hormuz. Dal globale al particolare e viceversa, è proprio il caso di chiedersi: dobbiamo essere ricchi per mangiare bene? Per provare a rispondere a questa domanda, o perlomeno a gettare spunti di riflessione che mettano assieme ragione e ottimismo, Anna Prandoni accende la discussione con una... 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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Is good food a right Or a privilege

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