Papa a Saurimo | basta corruzione il bene comune non è un privilegio

Durante una messa a Saurimo, il Papa ha commentato la situazione sociale locale, sottolineando che la corruzione deve essere fermata. Ha affermato che il bene comune non deve essere considerato un privilegio e ha criticato le ingiustizie, evidenziando come molte persone siano vittime di violenza e sfruttamento. La sua presenza ha attirato un grande afflusso di fedeli, che hanno ascoltato con attenzione il suo discorso.

Durante la celebrazione eucaristica tenutasi a Saurimo, il Pontefice ha lanciato un severo monito contro le ingiustizie sociali, denunciando come i desideri di molti individui vengano calpestati da chi esercita violenza o sfrutta gli altri. Il messaggio centrale della funzione ha riguardato la gestione delle risorse fondamentali, sottolineando che quando la corruzione infetta i cuori, ciò che dovrebbe appartenere alla collettività finisce per essere monopolizzato da una ristretta élite. La dignità umana contro l’oppressione e il potere della speranza. L’analisi del Papa si è concentrata sulla profonda frattura tra la realtà dei prepotenti, che ingannano attraverso la ricchezza, e il grido che sale dalle popolazioni sofferenti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Papa a Saurimo: basta corruzione, il bene comune non è un privilegio Notizie correlate Leggi anche: Papa, Leone XIV ancora in Angola: l'arrivo a Saurimo Angola, Papa Leone XIV visita una casa di cura nella città di SaurimoPapa Leone XIV ha visitato una casa di cura nella città di Saurimo, in Angola, mentre prosegue il suo viaggio in Africa. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Il Papa: Non sono un politico, parlo di Vangelo. Ai leader del mondo dico: basta guerre; Papa Leone in Angola: Quando l’ingiustizia corrompe il cuore, il pane di tutti diventa possesso per pochi; Il Papa: preghiamo per la pace, si fermi chi uccide e vuole il mondo in ginocchio. Papa Leone XIV a Saurimo: Cristo non è un guru né un portafortunaSaurimo , lunedì, 20. aprile, 2026 12:58 (ACI Stampa). Dopo aver sostato in preghiera nella Cattedrale di Saurimo, dedicata a Nostra Signora dell'Assunzione, Papa Leone XIV non ha mancato di salutare ... acistampa.com Papa Leone XIV a Saurimo: Gli anziani vanno ascoltatiSiamo a Saurimo, città nel nord est dell’Angola, situata a circa 945 km dalla capitale Luanda. Situata nella regione di Lunda, Saurimo è nota come centro principale dell’Angola per l’estrazione di dia ... acistampa.com Su #Play2000 il Rosario e la Messa dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma in occasione del primo anniversario della morte di #PapaFrancesco Domani #21aprile ore 17 in diretta streaming e on demand su www.Play2000.it #Papa #PopeFrancis - facebook.com facebook Il messaggio del Papa che sorprende tutti L’altolà di Prevost ai migranti: quel discorso del Papa (che nessuno ha citato) x.com