Manfredonia Riviera Sud | muri che cadono memoria che scompare

A Manfredonia, lungo la Riviera Sud, alcuni muri sono in stato di rovina e molti edifici storici appaiono abbandonati o demoliti. La zona presenta strutture decadenti che, nel tempo, hanno perso parte della loro funzione e identità. Recentemente sono stati segnalati crolli di parti di muri e la presenza di edifici senza manutenzione. La memoria di alcune costruzioni sembra perdersi tra le macerie e gli interventi di abbandono che si sono susseguiti nel corso degli anni.

🛑 Manfredonia 19 maggio 2026Riviera Sud: muri che cadono, memoria che scompare. Questo rudere, "Casale Scialara è l’unico casale storico di una certa dimensione che si trova esattamente tra Lido Tellina a nord e Lido La Bussola a sud" un tempo parte della storia agricola del nostro territorio, oggi si sta lentamente sbriciolando sotto l’azione del tempo, della salsedine, del vento e dell’abbandono.MOLTI PENSANO CHE TUTTO CIÒ SIA “NORMALE ”, MA IL PROBLEMA NON È SOLO IL DEGRADO NATURALE: È IL SILENZIO VERSO LA PERDITA DELLA MEMORIA DEL PAESAGGIO RURALE CHE HA COSTRUITO L’IDENTITÀ DELLA NOSTRA TERRA. Le antiche strutture costiere del Tavoliere e della fascia umida sipontina sono esposte ogni giorno: all’erosione atmosferica, alle infiltrazioni,alla vegetazione invasiva, agli eventi climatici sempre più intensi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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