Prima dell’estate, i proprietari di seconde case nella Riviera Sud di Manfredonia entrano nelle loro abitazioni per effettuare lavori di ristrutturazione e restyling. Questa attività interessa molte proprietà della zona, con interventi che coinvolgono diverse tipologie di lavori edilizi. La presenza di queste persone si concentra principalmente in questo periodo dell’anno, quando le condizioni climatiche sono favorevoli e le attività di manutenzione sono più frequenti.

Prima dell'estate i proprietari delle seconde case accedono nella Riviera Sud di Manfredonia, per eseguire lavori di ristrutturazione e di restyling delle rispettive residenze. Una opportunità che è stata presa in seria considerazione dai proprietari di ville e residence di Ippocampo ed altre come Scalo dei Saraceni, una delle località turistiche in vista della riviera sud a giudicare dai rifiuti di ogni genere che hanno prodotto. E fin qui niente male. Solo che quei rifiuti invece di smaltirli attraverso i servizi preposti, sono stati depositati dove meno avrebbero dovuto: in un’area alla periferia di Ippocampo limitrofa alla zona umida del Lago Salso, la ben nota oasi tra le eccellenze naturalistiche della Puglia.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Marasco: “Manfredonia, il lato oscuro della Riviera Sud”

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