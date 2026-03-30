Mercoledì 1 aprile alle 17 si terrà un evento presso la biblioteca comunale Bassani di Ferrara intitolato

Sarà dedicato alla ‘Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo', il nuovo appuntamento con 'L'ora del racconto', mercoledì 1 aprile alle 17, alla biblioteca comunale Bassani di Ferrara. In programma un incontro speciale a cura della cooperativa ‘Il Germoglio’: attraverso storie, immagini e semplici attività di gioco, bambini e famiglie saranno invitati a scoprire come le immagini possano diventare parole, strumenti preziosi per comunicare, comprendere e stare insieme. Un momento di ascolto e partecipazione per avvicinarsi in modo naturale ai temi dell'inclusione, della comunicazione e della diversità. L'iniziativa, per bambine e bambini dai 4 anni e famiglie, è a partecipazione gratuita, con prenotazione obbligatoria al numero 0532 418280 oppure scrivendo a info. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - 'L'ora del racconto', appuntamento dedicato alla ‘Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo'

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