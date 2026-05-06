Un nuovo comunicato dell'amministrazione comunale di Manfredonia mette in discussione le affermazioni riguardanti il rafforzamento del personale. Secondo quanto riportato, il piano presentato non corrisponde alle promesse di un aumento degli addetti, contraddicendo quanto dichiarato in passato. La discussione si concentra sulla differenza tra le dichiarazioni ufficiali e i dati concreti forniti dal piano stesso.

L’ultimo comunicato dell’amministrazione comunale di Manfredonia prova ancora una volta a vendere come svolta ciò che, alla prova dei numeri, svolta non è. Si parla di “figure strategiche”, di burocrazia da snellire, di territorio da presidiare meglio, di uffici più accessibili e di servizi più costanti. Ma dietro il tono trionfalistico resta un problema semplice: la realtà contenuta nel PIAO 2026-2028 è molto meno rassicurante della propaganda che la accompagna. La verità è questa: nel documento compaiono 15 assunzioni a tempo indeterminato, ma quelle 15 non rappresentano il vero nuovo impulso della programmazione 2026-2028. In larga parte si tratta di procedure già rivenienti dalla precedente programmazione 2025-2027, alcune già effettuate, altre ancora in itinere, altre legate a mobilità, graduatorie o concorsi da completare.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Riccardi: “Personale al Comune di Manfredonia? Propaganda: il piano smentisce il racconto del rafforzamento”

Notizie correlate

Riccardi: “Parcheggi a Manfredonia, il nuovo piano non salva i cittadini: salva la concessione di PubliServizi Srl”Più che una correzione nell’interesse pubblico, gli atti del 2026 raccontano un’altra storia: quella di un contratto partito male, di incassi molto...

“Il Giardino del Tempo”, a Palazzo Medici Riccardi la personale di GulistanFirenze, 23 aprile 2026 - Arriva a Firenze “Il Giardino del Tempo”, la mostra personale dell’artista cinese Gulistan, ospitata dal 25 aprile al 20...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Manfredonia e il bilancio di previsione, Riccardi: La città regge, ma resta sotto sorveglianza; ANGELO RICCARDI Primo Maggio a Manfredonia: la dignità del lavoro che nessuno racconta; Caso migranti, aggressione verbale. Riccardi: Le parole, i fatti e la responsabilità di chi governa; Riccardi | Primo Maggio a Manfredonia | la dignità del lavoro che nessuno racconta.

DELLE ROSE MANFREDONIA Manfredonia, sbloccato il Piano Assunzionale 2026-2028. Delle Rose: Il lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi produce oggi i suoi fruttiIl provvedimento consente al Comune di immettere in ruolo diverse figure strategiche, con l’obiettivo di snellire la burocrazia ... statoquotidiano.it

Manfredonia, schiaffo a Riccardi: per la Cassazione è incandidabileMANFREDONIA - L’ex sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi (2010-2019), attuale collaboratore per le materie che riguardano l’ambiente del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, è stato ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Si conclude anticipatamente il servizio di comunicazione istituzionale del Comune di Manfredonia #Flop #StrinetSrl #Servizio #Manfredonia #comunicazione - facebook.com facebook