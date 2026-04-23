Primavera della Bellezza | cerimonia conclusiva del premio Francesco Chirico

Oggi, giovedì 23 aprile, alle 17:30, si svolgerà la cerimonia finale del premio “Francesco Chirico” alla Sala Pluriuso del Castello Aragonese. L’evento conclude la manifestazione Primavera della Bellezza AIParC 2026, che ha visto varie iniziative e premiazioni nel corso della settimana. La cerimonia rappresenta il momento conclusivo di questa edizione, con la consegna dei riconoscimenti ai vincitori del Premio Nazionale A.

Oggi, giovedì 23 aprile alle ore 17,30, al III livello – Sala Pluriuso del Castello Aragonese, la Primavera della Bellezza AIParC 2026 si avvicina al suo culmine con il Premio Nazionale A.I.Par.C. di poesia “Francesco Chirico”. Un appuntamento che non è solo cerimonia, ma punto di arrivo di un.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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