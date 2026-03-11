Cina la cerimonia conclusiva della Conferenza consultiva politica del popolo cinese

La Conferenza consultiva politica del popolo cinese si è conclusa nella Grande Sala del Popolo di Pechino, dove il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang hanno presieduto la cerimonia finale. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti politici e membri della commissione, che si sono riuniti per chiudere ufficialmente i lavori della riunione.

La Conferenza consultiva politica del popolo cinese (CPPCC) si è conclusa con il presidente Xi Jinping e il premier Li Qiang che hanno presieduto una cerimonia nella Grande Sala del Popolo di Pechino. Erano presenti oltre 2.000 delegati, che durante la sessione hanno votato varie risoluzioni relative alla CPPCC.