Manchester City | cosa ha detto Guardiola dell’entrante Enzo Maresca

Enzo Maresca prenderà il posto di Pep Guardiola come allenatore del Manchester City a fine stagione. La notizia è stata confermata dopo che il tecnico spagnolo ha espresso il suo sostegno nei confronti del suo successore. La decisione è stata annunciata ufficialmente e Maresca, attuale allenatore, sta preparando la transizione. La scelta si inserisce in un processo di cambiamento all’interno della squadra, che si sta avviando verso una nuova fase.

2026-05-19 11:47:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Enzo Maresca sostituirà Pep Guardiola come allenatore del Manchester City a fine stagione, essendo stato apparentemente appoggiato dallo spagnolo uscente. Nonostante gli manchino altri 12 mesi sul contratto firmato nel novembre 2024, Guardiola lascerà l’Etihad Stadium dopo un notevole periodo di successi. Ha portato il City a sei titoli di Premier League, una Champions League, tre FA Cup e cinque EFL Cup. Gli verrà anche riconosciuto il merito di aver rivoluzionato il modo in cui viene giocato il calcio in Inghilterra con squadre su e giù per il paese che copiano il suo stile basato sul possesso palla. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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[Fabrizio Romano] Enzo Maresca ha un accordo verbale totale con il Manchester City, ci siamo! L'allenatore italiano è sempre stato considerato il candidato ideale per sostituire Pep Guardiola. L'accordo è in atto e Maresca firmerà un contratto iniziale di tre an reddit

Il Manchester City ha battuto il Chelsea 1-0 e vinto la sua ottava FA Cup, la terza con Pep Guardiola allenatore. Un trionfo festeggiato insieme ai suoi collaboratori fra cui Manuel Estiarte, da giocatore un fuoriclasse assoluto della pallanuoto e storico capitan x.com

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