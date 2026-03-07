Picchia la compagna e i soccorritori che la aiutano | calci e pugni anche ai carabinieri

Un uomo ha aggredito la compagna all’interno della propria abitazione, colpendola con calci e pugni. Quando sono intervenuti i soccorritori del 118 per aiutare la donna, anche loro sono stati colpiti. Successivamente, l’uomo ha rivolto violenza anche ai carabinieri arrivati sul posto. L’episodio si è concluso con l’arresto dell’aggressore.

