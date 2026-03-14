Minaccia e strattona la ex moglie 34enne arrestato dai carabinieri

Un uomo di 34 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l’accusa di atti persecutori. L’intervento è stato avviato dopo una chiamata di soccorso di una donna di 36 anni, che aveva richiesto assistenza quando l’ex marito l’ha minacciata e strattonata nel tentativo di portare via il loro bambino di due anni. I militari sono intervenuti per fermare l’uomo e condurlo in caserma.

L’intervento è scattato in seguito a una richiesta di aiuto di una donna di 36 anni che aveva incontrato l’ex per riportare a casa il loro figlio, di appena 2 anni, dopo, che aveva trascorso il pomeriggio col padre I carabinieri hanno arrestato un 34enne catanese per atti persecutori. L’intervento è scattato in seguito a una richiesta di aiuto di una donna di 36 anni che aveva incontrato l’ex per riportare a casa il loro figlio, di appena 2 anni, che aveva trascorso il pomeriggio col padre. La donna ha riferito ai carabinieri che, nel corso di questo appuntamento, l’uomo l’avrebbe prima afferrata per il collo e poi le avrebbe sferrato un violento calcio alla schiena. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Articoli correlati

Paliano. Aggredisce la moglie, le strappa la maglia e la minaccia con un coltello. 29enne arrestato dai CarabinieriCronache Cittadine PALIANO – Nella serata di ieri 27 Febbraio, i militari della Stazione Carabinieri di Paliano hanno tratto in arresto un L'articolo...

Bloccato dai Carabinieri mentre picchiava la compagna: 34enne sannita arrestatoI Carabinieri di San Martino Valle Caudina hanno arrestato un uomo di 34 anni di Montesarchio, accusato di lesioni aggravate e maltrattamenti nei...

Contenuti utili per approfondire Minaccia e strattona la ex moglie...

Discussioni sull' argomento Napoli-Sassuolo Primavera, follia in campo: espulso minaccia e strattona l'arbitro, il fratello di Maresca; Uomini che odiano le madri: Carabinieri evitano il peggio tra San Gennaro, Castellammare e Napoli; Figli che aggrediscono i genitori per denaro, tre casi in 24 ore; Figli che terrorizzano e aggrediscono i genitori: gli ultimi tre casi segnalati dai carabinieri.

Napoli-Sassuolo Primavera, follia in campo: espulso minaccia e strattona l'arbitro, il fratello di MarescaGli azzurrini vincono a sorpresa per 5-2 dopo una striscia no di 5 sconfitte di fila ma i riflettori sono per Tomsa che dopo un rosso per proteste perde la testa, le scuse del club emiliano ... sport.virgilio.it

Raid statunitensi su obiettivi militari iraniani. Trump: «Sono sconfitti». Teheran minaccia i pozzi di petrolio Usa e un drone colpisce l'ambasciata a Baghdad - facebook.com facebook

Trump attacca il terminale di Kharg, l’Iran minaccia rappresaglie x.com