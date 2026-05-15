Trebaseleghe gli alunni di quarta elementare incontrano la sindaca

Venerdì 15 maggio, nel municipio di Trebaseleghe, la sindaca Antonella Zoggia ha ricevuto gli studenti delle classi quarte C e D della scuola primaria, accompagnati dalle insegnanti. L'incontro ha visto i bambini visitare gli uffici comunali e confrontarsi con il personale amministrativo. La sindaca ha dialogato con loro, ascoltando alcune domande e condividendo alcuni aspetti delle attività del municipio. L'evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza ulteriori interventi pubblici.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui