Trebaseleghe gli alunni di quarta elementare incontrano la sindaca

Da padovaoggi.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 15 maggio, nel municipio di Trebaseleghe, la sindaca Antonella Zoggia ha ricevuto gli studenti delle classi quarte C e D della scuola primaria, accompagnati dalle insegnanti. L'incontro ha visto i bambini visitare gli uffici comunali e confrontarsi con il personale amministrativo. La sindaca ha dialogato con loro, ascoltando alcune domande e condividendo alcuni aspetti delle attività del municipio. L'evento si è svolto nel rispetto delle norme di sicurezza e senza ulteriori interventi pubblici.

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Oggi, venerdì 15 maggio, la sindaca di Trebaseleghe Antonella Zoggia ha accolto degli ospiti speciali in municipio: gli alunni delle classi quarte C e D della scuola primaria, accompagnati dalle loro insegnanti.L’incontro è nato da una lettera indirizzata alla prima cittadina dagli studenti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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