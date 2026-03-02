Bari maltrattamenti sui bambini | sospesa insegnante per sei mesi

Un'insegnante di una scuola dell'infanzia di Bari è stata sospesa per sei mesi con l'accusa di aver maltrattato alcuni bambini. La decisione è stata presa dopo indagini che hanno portato alla luce comportamenti ritenuti inappropriati nei confronti degli alunni. La sospensione è stata disposta dalle autorità scolastiche in attesa di eventuali sviluppi nel procedimento.

(Adnkronos) – Maltrattamenti ai danni degli alunni. Un'insegnante di una scuola dell'infanzia di Bitonto, in provincia di Bari, è stata sospesa per circa sei mesi, in base a una misura cautelare di interdizione emessa dal gip del Tribunale del capoluogo pugliese per presunti maltrattamenti ai danni dei piccoli allievi e delle piccole allieve. L'indagine, condotta dalla Polizia di Stato, ha portato all'emissione della misura cautelare nei confronti dell'insegnante sessantacinquenne.