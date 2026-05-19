Maltempo 2025 censimento dei danni | Inclusi anche i colpiti fuori dal comune di residenza

Nel 2025, la Regione del Veneto ha iniziato il censimento dei danni causati dal maltempo, in particolare ai veicoli privati. La ricognizione riguarda tutti i danni derivanti dagli eventi calamitosi che hanno interessato il territorio regionale e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale. La rilevazione include anche i proprietari di veicoli che si trovavano fuori dal comune di residenza al momento del verificarsi dei danni. La procedura mira a raccogliere dati sui danni subiti durante le diverse calamità del 2025.

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