Mareggiate Mancuso incontra anche i Comuni del Reggino colpiti dal maltempo

Il vicepresidente e assessore regionale ai Lavori pubblici e alla Difesa del suolo ha incontrato i rappresentanti dei Comuni del Reggino colpiti dalle recenti mareggiate. La serie di incontri ha coinvolto le amministrazioni locali interessate dall’uragano Harry e dai cicloni atlantici che si sono succeduti, concentrandosi sulle conseguenze del maltempo nella zona.

Per quanto riguarda invece gli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio nel mese di febbraio, è attualmente attesa l’emanazione di un’ordinanza di Protezione civile specifica Si tratta di una prima fase di confronto che proseguirà nelle prossime settimane con ulteriori amministrazioni locali. Obiettivo dei tavoli è stato duplice: da un lato verificare direttamente, attraverso il confronto con sindaci e amministratori, l’entità dei danni registrati sui territori; dall’altro illustrare i contenuti e le opportunità previste dall’Ordinanza di Protezione civile n. 1180 del 2026, emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza per il ciclone Harry, che ha già incluso diversi Comuni, in particolare dell’area ionica. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Maltempo, sopralluogo del presidente Schifani nei comuni colpiti dal ciclone HarryIn corso, nei luoghi più colpiti dal ciclone Harry, isopralluoghi del presidente della Regione.

Allerta meteo, si va verso la chiusura delle scuole anche domani nei Comuni del RegginoLa proroga della sospensione delle attività didattiche è già stata predisposta da alcuni sindaci in via precauzionale, altri valutano le ordinanze.

