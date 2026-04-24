Malore mentre è alla guida di un monopattino 18enne cade sull' asfalto | è grave

Un giovane di 18 anni è rimasto gravemente ferito dopo aver accusato un malore mentre si trovava alla guida di un monopattino nei pressi dell'Arco Clementino. L'incidente è avvenuto nel centro di Ancona e ha causato la caduta del ragazzo sull'asfalto. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. Al momento, le sue condizioni sono considerate gravi.

ANCONA - E' in gravi condizioni il ragazzo di 18 anni, di origine straniera, colpito da un malore mentre viaggiava sul suo monopattino nei pressi dell'Arco Clementino. E' successo poco dopo le 15 di oggi. Il giovane è scivolato sull'asfalto. Alcuni presenti hanno assistito alla scena e hanno.🔗 Leggi su Anconatoday.it

ULTIM’ORA 13ENNE CON IL MONOPATTINO TRAVOLGE ANZIANO E LO UCCIDE. DRAMMA A FOGGIA

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