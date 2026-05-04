Malore improvviso mentre è in sella alla sua moto | così è morto Stefano Turrini

Un uomo di 68 anni ha perso la vita a causa di un malore improvviso mentre era in sella alla sua moto. Originario di Milano e residente da anni a Rodengo Saiano, era noto nel mondo delle moto come membro del Motoclub RS77 e appassionato di regolarità storica, disciplina che praticava con dedizione. La morte è avvenuta senza preavviso, durante un'uscita in motocicletta.

Il mondo delle moto piange la scomparsa di Stefano Turrini, morto all'età di 68 anni. L'uomo, originario di Milano ma da anni di casa a Rodengo Saiano, era un volto noto del Motoclub RS77 e un appassionato della regolarità storica, disciplina che coltivava con dedizione e che lo aveva portato.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Notizie correlate Malore improvviso alla guida: operaio morto mentre va a lavoroUna mattina come tante altre, la corsa verso la consueta giornata di lavoro, poi il malore improvviso che non gli ha lasciato scampo. Malore improvviso mentre cammina con la madre: morto ragazzo di 26 anniDramma nel pomeriggio di sabato a Sonico, nella frazione di Rino, dove un ragazzo di soli 26 anni è morto a seguito di un improvviso malore mentre...