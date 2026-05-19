Durante un concerto dei Pooh all’Arena di Verona, un uomo di 71 anni si è improvvisamente sentito male. Nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto sul posto. Si chiamava Roberto Leonetti, noto imprenditore milanese proprietario di una catena di negozi di abbigliamento e attivo anche nel settore immobiliare. La sua morte ha suscitato attenzione tra i presenti e le autorità hanno avviato le verifiche del caso. La notizia si è diffusa rapidamente nel mondo degli affari e tra gli appassionati di musica.

Si è sentito male al concerto dei Pooh all’Arena di Verona, all’improvviso. È morto così a 71 anni Roberto Leonetti, imprenditore milanese noto per la catena di negozi di abbigliamento Roberto Leon e impegnato anche nel settore immobiliare. Lo ha reso noto il figlio Alessandro. In una storia Instagram, ieri, il gruppo musicale ha espresso con un messaggio la sua vicinanza alla famiglia: "Con grande dolore abbiamo appreso che il nostro fan spettatore presente all’Arena, colto da un malore all’inizio del concerto e poi portato in ospedale, purtroppo non ce l’ha fatta – scrivono i Pooh –. Siamo profondamente vicini a tutta la famiglia, alla quale porgiamo le nostre più sentite condoglianze". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Malore durante il concerto dei Pooh. Muore l’imprenditore Leonetti : "Scegliere un abito deve dare gioia"

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Malore durante il concerto dei Pooh a Verona, morto l'imprenditore Roberto Leonetti: aveva 71 anni

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