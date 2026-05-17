È morto l' imprenditore Roberto Leon Leonetti | ha avuto un infarto durante un concerto dei Pooh

Da milanotoday.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un concerto dei Pooh all’Arena di Verona, nella sera di sabato 16 maggio, un imprenditore è deceduto a causa di un infarto. Secondo quanto riferito, il suo cuore si è fermato improvvisamente durante l’evento musicale. I soccorsi sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a rianimarlo. La vittima era conosciuta nel mondo degli affari e aveva 65 anni. La notizia ha suscitato grande commozione tra i presenti e sui social network.

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Il suo cuore ha smesso di battere durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona, la sera di sabato 16 maggio. È morto così, mentre si godeva il sessantesimo anniversario della band, la sua seconda passione dopo quella per il lavoro, Roberto Leonetti, più noto a Milano con il nome di Roberto. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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