Ha un malore durante il concerto dei Pooh | morto l'imprenditore milanese Roberto Leon Leonetti
Sabato 16 maggio, durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona, un uomo ha accusato un malore e, successivamente, è deceduto. L’uomo era un imprenditore milanese, noto come Roberto “Leon” Leonetti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarlo. Le autorità stanno approfondendo le cause del malore. La morte è stata confermata poco dopo l’arrivo dei medici sul luogo dell’evento. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i presenti e sui social network.
Roberto Leonetti è morto sabato 16 maggio a seguito di un malore accusato durante il concerto dei Pooh all'Arena di Verona. L'imprenditore milanese 71enne aveva fondato il marchio di abbigliamento 'Roberto Leon'. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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