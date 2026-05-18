Ha un malore durante il concerto dei Pooh | morto l'imprenditore milanese Roberto Leon Leonetti

Sabato 16 maggio, durante il concerto dei Pooh all’Arena di Verona, un uomo ha accusato un malore e, successivamente, è deceduto. L’uomo era un imprenditore milanese, noto come Roberto “Leon” Leonetti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non sono riusciti a salvarlo. Le autorità stanno approfondendo le cause del malore. La morte è stata confermata poco dopo l’arrivo dei medici sul luogo dell’evento. La notizia ha suscitato molta attenzione tra i presenti e sui social network.

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