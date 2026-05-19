Malore all’Ufficio Immigrazione di Terracina cittadino salvato dall’intervento di una poliziotta

Questa mattina al Commissariato di Terracina si è verificato un episodio di emergenza quando un cittadino straniero, di nazionalità bengalese, ha avuto un grave malore mentre attendeva il proprio turno presso l’Ufficio Immigrazione. Immediatamente è intervenuta una poliziotta che ha prestato il primo soccorso, contribuendo a stabilizzare la situazione fino all’arrivo dei mezzi di soccorso. La persona è stata poi trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Momenti di paura questa mattina al Commissariato di Terracina, dove un cittadino straniero di nazionalità bengalese è stato colto da un grave malore mentre si trovava in attesa del proprio turno allo sportello dell’ Ufficio Immigrazione. L’uomo si è improvvisamente accasciato a terra privo di sensi, rendendo necessario un intervento immediato. I primi soccorsi in Commissariato. A intervenire per prima è stata un’operatrice della Polizia di Stato in servizio presso l’Ufficio Immigrazione. La poliziotta ha prestato i primi soccorsi e ha iniziato subito le manovre di rianimazione cardiopolmonare, praticando il massaggio cardiaco senza interruzioni fino all’arrivo del personale sanitario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Malore all’Ufficio Immigrazione di Terracina, cittadino salvato dall’intervento di una poliziotta ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Terracina, malore allo sportello Immigrazione: salvato da una poliziottaTerracina, 19 maggio 2026 – Questa mattina, presso lo sportello dell’Ufficio Immigrazione del Commissariato di Terracina, un cittadino straniero di... "Laureato in Ingegneria e respinto dall'Ufficio immigrazione. Così rischio di perdere un'opportunità di lavoro"“Rischio di perdere un’importante opportunità di lavoro, perché nessuno riesce a farmi sapere lo stato della mia pratica per il permesso di soggiorno... La tendopoli fuori dall'Ufficio immigrazione: 200 persone in fila. In via Patini c'è un girone infernaleLa situazione nel villaggio dei disperati peggiora ogni giorno. Una mozione che verrà discussa in Assemblea capitolina chiede un intervento di Prefettura e Questura: Questa vergogna deve finire ... romatoday.it In coda all’ufficio immigrazione di Roma per ore, giorni, nottiAlle 7 di mattina davanti ai cancelli ancora chiusi dell’ufficio immigrazione della questura di Roma ci sono due code formate da centinaia di persone. La prima, più numerosa, è quella delle persone ... ilpost.it