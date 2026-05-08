Laureato in Ingegneria e respinto dall' Ufficio immigrazione Così rischio di perdere un' opportunità di lavoro

Un uomo con laurea in ingegneria ha riferito di essere stato respinto dall'Ufficio immigrazione e di non aver ricevuto aggiornamenti sullo stato della sua domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione. La sua preoccupazione riguarda la possibilità di perdere un’opportunità lavorativa importante a causa di questa mancanza di comunicazioni. La situazione è stata segnalata senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle motivazioni del rifiuto.

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“Rischio di perdere un’importante opportunità di lavoro, perché nessuno riesce a farmi sapere lo stato della mia pratica per il permesso di soggiorno per attesa occupazione”. H.V. parla con la voce rotta dalla disperazione. Si trova fuori dall’Ufficio immigrazione di via Patini, dove, per la.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Leggi anche: La tendopoli fuori dall'Ufficio immigrazione: 200 persone in fila. "In via Patini c'è un girone infernale" Ingegneria gestionale all'UniFg: il primo laureato internazionale è lo srilankese Mithurana Adikari ApphumilangePer la prima volta, il corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di Foggia registra un laureato internazionale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sostenibilità e Ingegneria: dai valore alla tua tesi di laurea.; Ingegneria gestionale all'UniFg: il primo laureato internazionale è lo srilankese Mithurana Adikari Apphumilange; Unipd conferisce la laurea ad honorem all'ingegnere indiano Umesh Mishra; Università di Foggia, primo laureato internazionale in Ingegneria Gestionale: è lo srilankese Mithurana Adikari Apphumilange. Università di Foggia, primo laureato internazionale in Ingegneria Gestionale: il traguardo dello srilankese Mithurana Adikari ApphumilangePer la prima volta nella sua storia, il corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di Foggia registra un laureato ... immediato.net UNIVERSITÀ FOGGIA, PRIMO LAUREATO INTERNAZIONALE IN INGEGNERIA GESTIONALEFoggia, 6 mag – Per la prima volta, il corso di laurea in Ingegneria Gestionale dell’Università di Foggia registra un laureato internazionale. Si tratta di Mithurana Adikari Apphumilange, studente ori ... 9colonne.it LAVORA CON NOI Laureato in materie umanistiche o beni culturali con competenze nei settori storico, letterario e del patrimonio culturale Al Comune di Lecco è aperta una posizione a tempo pieno e indeterminato per un conservatore museale (area d facebook