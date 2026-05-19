Maldive recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi

Nelle ultime ore, le autorità delle Maldive hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani scomparsi durante un’immersione. La notizia è stata confermata dai media locali, che hanno fornito dettagli sulle operazioni di ricerca. Le autorità stanno ancora cercando gli altri due corpi e stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente. La notizia ha suscitato attenzione nel paese, dove si stanno svolgendo le indagini ufficiali.

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Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, come riportano i media locali. "Gli altri due verranno recuperati domani", ha spiegato a Rainews24 il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif. L'operazione di recupero. "I corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta - aveva spiegato poco prima del recupero Sharif -. Il piano è cercare insieme ai sub finlandesi, alla guardia costiera e alla polizia di portarli in superficie. Esperti di Dan Europe stanno entrando nelle grotte" e li tireranno fuori, "a quel punto i sub della Guardia Costiera li porteranno dai 30 metri ai 7 metri e dopo questa fase ci saranno le ultime operazioni e verranno portati completamente in superficie". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video MALDIVE, SUB MORTO MENTRE CERCAVA I CORPI DEGLI ITALIANI, POLIZIA SULLO YACHT | 16/05/2026 Sullo stesso argomento Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub italianiSono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. Individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi alle MaldiveABBONATI A DAYITALIANEWS Le autorità delle Maldive hanno confermato il ritrovamento dei corpi dei quattro sub italiani scomparsi durante... #Maldive Individuati i corpi dei quattro sub: In un tunnel nel secondo ambiente, saranno recuperati due alla volta: domani e dopodomani. x.com Maldive, recuperati i primi due corpi degli italiani rimasti bloccati nella grotta. Corsa contro il tempo e polemicheContinuano le polemiche sui cinque sub morti alle Maldive. Ma in contemporanea è anche corsa contro il tempo per recuperare i corpi che si trovano in una grotta alla profondità di 60 metri. Operazione ... affaritaliani.it Governo delle Maldive: 'Al via tra poco il recupero di due dei 4 corpi dei sub''Gli altri due forse verranno portati in superficie domani', 'inchiesta perché forse non c'erano tutti i permessi validi' (ANSA) ... ansa.it Recupero dei corpi, tragedia immersione alle Maldive reddit