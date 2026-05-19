Maldive | recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone due dei cinque sub italiani morti nell’atollo S' indaga per omicidio colposo

Da feedpress.me 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati i corpi di due sub italiani, una professoressa e un biologo marino, tra i cinque deceduti nell’incidente avvenuto durante un’immersione. La salvataggio dei corpi è stato possibile grazie a una staffetta tra esperti subacquei, che ha operato con attenzione e precisione. La polizia locale ha avviato un’indagine per omicidio colposo, senza al momento fornire ulteriori dettagli sulle cause dell’incidente. Sul sito dell’incidente sono ancora in corso le operazioni di recupero e verifica.

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Una delicatissima staffetta tra esperti subacquei ha riportato in superficie i corpi della professoressa Monica Montefalcone e del biologo marino Federico Gualtieri, due dei cinque italiani morti giovedì durante un’immersione alle Maldive. Il team di speleosub finlandesi di Dan Europe ha raggiunto nuovamente stamattina il segmento più profondo della grotta di Dhekunu Kandu dove nella giornata di lunedì erano state avvistate le quattro vittime ancora disperse. Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino sono rimasti intrappolati tutti insieme nella parte più remota, che arriva a una profondità di oltre sessanta metri. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Maldive, recuperati i corpi di Gualtieri e Montefalcone, due dei quattro sub italiani morti

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