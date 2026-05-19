Il governo delle Maldive ha comunicato che sono stati recuperati i corpi di due dei quattro sub italiani rimasti vittima di un incidente durante un’immersione in una grotta. I due corpi appartengono a persone di Montefalcone e Gualtieri. Secondo le autorità maldiviane, il recupero degli altri due corpi potrebbe avvenire nelle prossime ore, forse già domani. La notizia arriva dopo diversi giorni di ricerche nella zona interessata.

Il governo maldiviano annuncia il recupero dei corpi di due dei quattro connazionali deceduti durante un'immersione: “Gli altri due corpi forse domani”. In corso anche un’inchiesta sui permessi rilasciati ai 5 sub Sono entrate nel vivo le complesse operazioni di recupero deiquattro corpi dei sub italianideceduti durante un’immersione alle Maldive lo scorso 14 maggio. E così come da piano operativo, l’operazione odierna ha segnato il passaggio dallafase di localizzazionea quella, estremamente delicata, del recupero in profondità, fortunatamente riuscita. Infatti, da quanto appreso dai media locali,sono stati recuperati i primi due corpidei quattro sommozzatori deceduti e individuati nella grotta di Dhekunu Kandu, nell’atollo di Vaavu: sono quelli della professoressaMonica Montefalconee del biologoFederico Gualtieri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maldive, recuperati i corpi di due dei quattro sub italiani morti nella grotta: sono di Montefalcone e Gualtieri

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Maldive, recuperati due dei quattro italiani morti nella grotta:la Procura di Roma apre uninchiesta

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