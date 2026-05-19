Maldive recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi Sono Gualtieri e Montefalcone
Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati due dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. I corpi trovati sono identificati come Gualtieri e Montefalcone. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso per trovare gli altri due dispersi. Le autorità locali e i soccorritori continuano le ricerche nel tentativo di localizzare eventuali sopravvissuti e completare il quadro degli incidenti avvenuti durante l'immersione. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale sulla sicurezza nelle attività subacquee.
Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Secondo alcune fonti locali si tratterebbe di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Le operazioni di recupero, che vedono impegnati i sommozzatori finlandesi, riprenderanno domattina. I corpi erano ad una profondità di circa 60 metri. L'operazione di recupero. "Gli altri due verranno recuperati domani", aveva spiegato a Rainews24 poco prima del recupero il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif. "I corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta. Condizioni al limite.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Alle Maldive recuperati i primi due corpi dei sub italiani
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Maldive, recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersiSono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive, come riportano i media locali.
+++ FLASH +++ Sono stati recuperati dai sommozzatori finlandesi due dei quattro corpi dei subacquei italiani morti alle Maldive durante un'immersione in una grotta nell'atollo di Vaavu. La notizia, riportata dai media locali, è stata confermata dall’ufficio del pre facebook
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