Maldive recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi Sono Gualtieri e Montefalcone

Da ilgiornale.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati due dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. I corpi trovati sono identificati come Gualtieri e Montefalcone. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso per trovare gli altri due dispersi. Le autorità locali e i soccorritori continuano le ricerche nel tentativo di localizzare eventuali sopravvissuti e completare il quadro degli incidenti avvenuti durante l'immersione. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale sulla sicurezza nelle attività subacquee.

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Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Secondo alcune fonti locali si tratterebbe di Federico Gualtieri e della professoressa Monica Montefalcone. Le operazioni di recupero, che vedono impegnati i sommozzatori finlandesi, riprenderanno domattina. I corpi erano ad una profondità di circa 60 metri. L'operazione di recupero. "Gli altri due verranno recuperati domani", aveva spiegato a Rainews24 poco prima del recupero il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif. "I corpi erano tutti insieme e si trovavano nel terzo settore della grotta. Condizioni al limite.... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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