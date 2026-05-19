Maldive recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani dispersi Sono Gualtieri e Montefalcone

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati due dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione. I corpi trovati sono identificati come Gualtieri e Montefalcone. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso per trovare gli altri due dispersi. Le autorità locali e i soccorritori continuano le ricerche nel tentativo di localizzare eventuali sopravvissuti e completare il quadro degli incidenti avvenuti durante l'immersione. La vicenda ha attirato l'attenzione internazionale sulla sicurezza nelle attività subacquee.

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