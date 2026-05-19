maldive recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani

Nelle acque delle Maldive sono stati recuperati due dei quattro sub italiani che erano scomparsi durante un’immersione. Le autorità locali hanno ritrovato i corpi a distanza di alcuni giorni dalla denuncia di scomparsa. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso per trovare gli altri due dispersi. La notizia ha suscitato attenzione tra i familiari e le comunità di appassionati di immersioni. Le autorità hanno avviato accertamenti per chiarire le cause dell’incidente.

Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un’immersione alle Maldive. Lo riportano i media locali. Nei giorni scorsi è stato possibile recuperare solo il cadavere dell’istruttore capobarca, il padovano Gianluca Benedetti, perché si trovava all’ingresso della grotta con le bombole completamente scariche. Le ricerche erano state interrotte il 16 maggio per la morte di uno dei sommozzatori maldiviani, il sergente maggiore Mohamed Mahudhy. "Ieri (18 maggio, ndr) i sub sono stati in grado di localizzare i quattro corpi e oggi iniziamo il recupero, è pianificato per oggi - ha dichiarato prima del ritrovamento il portavoce del governo delle Maldive Mohammed Hussain Sharif a Rainews24 -. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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