Maldive individuati i corpi dei quattro sub italiani

I corpi di quattro sub italiani dispersi durante un'immersione alle Maldive sono stati trovati nel terzo segmento di una grotta nell’atollo di Vaavu. La scoperta è stata comunicata dalle autorità locali, che hanno recuperato i corpi nel corso delle operazioni di ricerca. Le operazioni di soccorso sono state avviate immediatamente dopo la loro scomparsa, coinvolgendo squadre specializzate e attrezzature subacquee. La zona interessata si trova nel cuore di uno degli atolli più frequentemente visitati dai turisti.

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I corpi dei 4 sub italiani dispersi dopo essere morti durante un'immersione alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta dell'atollo di Vaavu. Lo conferma la Farnesina. "I corpi di quattro subacquei dispersi sono stati individuati all'interno della grotta dell'atollo di Vaavu nel corso di un'operazione congiunta di ricerca e recupero" e "nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori immersioni per recuperare i corpi", hanno fatto sapere le Maldives National Defence Force (Mndf). Nelle scorse ore erano riprese le ricerche dopo 2 giorni di stop seguiti alla morte nell'operazione di un sub esperto della Guardia costiera delle forze maldiviane. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani Sullo stesso argomento Individuati i corpi dei quattro italiani morti alle MaldiveSono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Maldive, individuati i corpi dei quattro italiani morti. Erano nel terzo segmento della grottaDopo la ripresa delle operazioni nelle grotte sommerse dell’atollo di Vaavu, alle Maldive, è arrivata la conferma della Farnesina, i corpi dei... Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive. #ANSA x.com Italiani morti alle Maldive, fonti locali: individuati i quattro corpi. LIVESono stati individuati i corpi dei corpi dei quattro italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità nelle acque di Alimathà, nell'a ... tg24.sky.it Individuati i corpi dei 4 italiani alle Maldive, 'saranno recuperati in future immersioni'Trovati nel terzo segmento della grotta, lo conferma la Farnesina. Questa mattina iniziate le operazioni di recupero da un team specializzato. Il portavoce del presidente maldiviano: ''Non tutte le vi ... ansa.it