Individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive

Le autorità delle Maldive hanno annunciato di aver ritrovato i corpi dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione vicino all’atollo di Vaavu. Le ricerche erano state avviate dopo la segnalazione della loro scomparsa, e ora si attendono eventuali dettagli sulle circostanze del decesso. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno coordinato le operazioni di recupero. La vicenda ha suscitato attenzione sia nel paese ospitante sia tra le famiglie coinvolte.

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