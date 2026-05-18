Individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi alle Maldive
Le autorità delle Maldive hanno annunciato di aver ritrovato i corpi dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione vicino all’atollo di Vaavu. Le ricerche erano state avviate dopo la segnalazione della loro scomparsa, e ora si attendono eventuali dettagli sulle circostanze del decesso. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali, che hanno coordinato le operazioni di recupero. La vicenda ha suscitato attenzione sia nel paese ospitante sia tra le famiglie coinvolte.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Le autorità delle Maldive hanno confermato il ritrovamento dei corpi dei quattro sub italiani scomparsi durante un’immersione nei pressi dell’atollo di Vaavu. Secondo quanto comunicato dalla Farnesina, i corpi si trovano nel terzo segmento della grotta sottomarina dove il gruppo si era immerso nei giorni scorsi. Recupero previsto tra martedì e mercoledì. Le operazioni di recupero risultano particolarmente difficili a causa delle condizioni della grotta e della profondità dell’area interessata. Il portavoce del governo maldiviano, Mohamed Hussain Shareef, ha spiegato che i soccorritori puntano a recuperare due corpi nella giornata di martedì e gli altri due entro mercoledì. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Maldive, individuati i corpi dei quattro sub italiani dispersi
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