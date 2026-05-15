Maldive 5 italiani morti | l’atollo di Vaavu teatro della tragedia

Da lapresse.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente grave si è verificato alle Maldive nell’atollo di Vaavu, dove cinque italiani sono deceduti durante un’immersione in grotte sommerse. L’atollo, il più piccolo in termini di popolazione, è stato teatro di questa tragedia. Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dei fatti accaduti. La notizia ha suscitato l’attenzione delle autorità italiane e delle associazioni di settore, che stanno monitorando gli sviluppi.

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L’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque italiani durante un’immersione in grotte sommerse, è il più piccolo atollo amministrativo in termini di popolazione. Questo atollo è situato a 64 chilometri dalla capitale Malé. Si può raggiungere in 90 minuti in motoscafo e anche con il dhoni (tipica imbarcazione locale maldiviana), impiegando 5 ore. È composto da due atolli geografici, il principale Atollo Vaavu e un grande atollo circolare di 9 chilometri di diametro, chiamato Vattaru e caratterizzato da una sola isola, con un solo insediamento di personale tecnico, portante un ripetitore di telefonia mobile. L’atollo principale di Vaavu (o Felidhe Atoll ) ospita le uniche sei isole abitate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Maldive, 5 italiani morti durante immersione

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