Un incidente grave si è verificato alle Maldive nell’atollo di Vaavu, dove cinque italiani sono deceduti durante un’immersione in grotte sommerse. L’atollo, il più piccolo in termini di popolazione, è stato teatro di questa tragedia. Le autorità locali stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dei fatti accaduti. La notizia ha suscitato l’attenzione delle autorità italiane e delle associazioni di settore, che stanno monitorando gli sviluppi.

L’atollo di Vaavu, alle Maldive, dove hanno perso la vita cinque italiani durante un’immersione in grotte sommerse, è il più piccolo atollo amministrativo in termini di popolazione. Questo atollo è situato a 64 chilometri dalla capitale Malé. Si può raggiungere in 90 minuti in motoscafo e anche con il dhoni (tipica imbarcazione locale maldiviana), impiegando 5 ore. È composto da due atolli geografici, il principale Atollo Vaavu e un grande atollo circolare di 9 chilometri di diametro, chiamato Vattaru e caratterizzato da una sola isola, con un solo insediamento di personale tecnico, portante un ripetitore di telefonia mobile. L’atollo principale di Vaavu (o Felidhe Atoll ) ospita le uniche sei isole abitate. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Maldive, 5 italiani morti: l’atollo di Vaavu, teatro della tragedia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Maldive, 5 italiani morti durante immersione

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive durante un'escursione subacquea nell'atollo Vaavu, cinque deceduti nell'immersioneDurante un’immersione a 50 metri nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, cinque italiani sono morti.

Italiani morti alle Maldive, dove si trova l'atollo Vaavu: come ci si arriva e perchè era pericoloso fare immersioneLa morte dei cinque subacquei italiani alle Maldive è ancora avvolta nel mistero.

Maldive, 5 italiani morti: chi erano Monica Montefalcone e le altre vittime. #lapresse #Maldive #cronaca Leggi l'articolo qui : lapresse.it/esteri/2026/05… x.com

Maldive, 5 italiani morti in una grotta durante un'escursione subacquea: Tra loro Monica Montefalcone, professoressa dell'Università di Genova reddit

Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Maldive, cosa sappiamo sulla tragedia in cui sono morti 5 italiani durante un’immersione ... tg24.sky.it

Maldive, 5 italiani morti durante un'escursione subacqueaLa notizia è confermata dalla polizia del posto e anche dalla Farnesina. Le vittime sono Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova, e la figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca ... tg24.sky.it