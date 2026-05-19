Immersioni Nobel Semenza | Alcune popolazioni resistono meglio senza ossigeno grazie alla genetica

Durante un recente intervento, un ricercatore ha spiegato che alcune popolazioni che vivono da generazioni in ambienti estremi, come le zone di alta quota o i fondali marini, possono sviluppare adattamenti genetici che consentono loro di resistere meglio alla carenza di ossigeno. Ha aggiunto che il cuore e il cervello, in condizioni di mancanza di ossigeno, perdono rapidamente funzionalità, ma questi gruppi umani mostrano sistemi biologici più efficaci per affrontare l’ipossia.

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