Immersioni Nobel Semenza | Alcune popolazioni resistono meglio senza ossigeno grazie alla genetica
Durante un recente intervento, un ricercatore ha spiegato che alcune popolazioni che vivono da generazioni in ambienti estremi, come le zone di alta quota o i fondali marini, possono sviluppare adattamenti genetici che consentono loro di resistere meglio alla carenza di ossigeno. Ha aggiunto che il cuore e il cervello, in condizioni di mancanza di ossigeno, perdono rapidamente funzionalità, ma questi gruppi umani mostrano sistemi biologici più efficaci per affrontare l’ipossia.
“Cuore e cervello perdono rapidamente funzionalità senza ossigeno. Ma chi vive da generazioni in ambienti estremi può sviluppare sistemi biologici più efficienti” per resistere all’ ipossia, la ridotta disponibilità di ossigeno. Parola di Gregg L. Semenza, Premio Nobel per la Medicina, oggi a Roma per un seminario organizzato dall’Irccs San Raffaele e l’Università Telematica San Raffaele. Semenza, che entra nel Comitato tecnico scientifico dell’Irccs romano, affronta il tema parlando delle sfide delle immersioni dopo la tragedia avvenuta alle Maldive, costata la vita a 5 sub italiani. Nel 2019 lo scienziato si è aggiudicato il Nobel per la Medicina – insieme allo statunitense William Kaelin Jr. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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