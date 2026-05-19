Maldive ipotesi atroce sulla morte dei sub | Forse è stato l’effetto Venturi

Una tragedia ha coinvolto cinque persone alle Maldive, tutte morte improvvisamente durante un’immersione subacquea. Le autorità locali stanno considerando l’ipotesi che l’incidente possa essere stato causato dall’effetto Venturi, un fenomeno fisico legato alla pressione dell’acqua. Le indagini sono in corso e si sta cercando di chiarire le cause di questo evento. La notizia ha suscitato grande attenzione in Italia, dove sono stati informati i familiari delle vittime.

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