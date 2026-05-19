Maldive ipotesi atroce sulla morte dei sub | Forse è stato l’effetto Venturi
Una tragedia ha coinvolto cinque persone alle Maldive, tutte morte improvvisamente durante un’immersione subacquea. Le autorità locali stanno considerando l’ipotesi che l’incidente possa essere stato causato dall’effetto Venturi, un fenomeno fisico legato alla pressione dell’acqua. Le indagini sono in corso e si sta cercando di chiarire le cause di questo evento. La notizia ha suscitato grande attenzione in Italia, dove sono stati informati i familiari delle vittime.
Una tragedia che ha colpito l’Italia, quella accaduta alle Maldive e che ha visto cinque persone perdere improvvisamente la vita. Con i soccorsi ancora in azione nel tentativo di recuperare due corpi, gli ultimi rimasti ancora sotto la superficie. Tante le polemiche esplose nelle ore successive alla tragedia e relative alle possibili cause: c’è chi ha parlato di sfortuna, chi di imprudenza da parte del gruppo di italiani. Proprio in queste ore, è emersa un’altra possibile causa. Continua il lavoro di ricostruzione della tragedia costata la vita a cinque subacquei italiani nelle Maldive. Tra le ipotesi formulate dagli esperti emerge ora quella di un improvviso e potente fenomeno di corrente marina che avrebbe trascinato il gruppo all’interno del sistema di grotte sommerse di Dhekunu Kandu. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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