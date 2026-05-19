Maldive al via recupero corpi Procura Roma indaga omicidio colposo
Nelle acque delle Maldive, i sommozzatori finlandesi hanno recuperato due corpi di sub italiani scomparsi nella grotta degli squali. La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, senza ancora avanzare ipotesi precise sulle cause della tragedia. La ricerca dei corpi si inserisce in un'indagine più ampia sulle circostanze dell’incidente avvenuto in una zona nota per le immersioni subacquee. Le autorità italiane e maldiviane collaborano per fare chiarezza sui fatti accaduti.
Alle Maldive, i sommozzatori finlandesi hanno recuperato altri due corpi dei sub italiani morti nella grotta degli squali. In programma domani una nuova immersione. Intanto la Procura di Roma indaga per omicidio colposo, i Pm di piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia. Servizio di Antonella Mazza Teruel RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maldive, al via recupero corpi. Procura Roma indaga omicidio colposo
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