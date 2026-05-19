Maldive al via recupero corpi Procura Roma indaga omicidio colposo

Nelle acque delle Maldive, i sommozzatori finlandesi hanno recuperato due corpi di sub italiani scomparsi nella grotta degli squali. La procura di Roma ha aperto un’indagine per omicidio colposo, senza ancora avanzare ipotesi precise sulle cause della tragedia. La ricerca dei corpi si inserisce in un'indagine più ampia sulle circostanze dell’incidente avvenuto in una zona nota per le immersioni subacquee. Le autorità italiane e maldiviane collaborano per fare chiarezza sui fatti accaduti.

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