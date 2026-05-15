Sub italiani morti alle Maldive | indaga la procura di Roma Inizia il recupero dei corpi la guardia costiera presente sul posto – La diretta

La procura di Roma ha avviato un'inchiesta sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Le autorità locali stanno procedendo al recupero dei corpi e la guardia costiera è presente sul luogo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’accaduto, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di quanto successo. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora comunicata, e si attende l’esito delle verifiche.

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