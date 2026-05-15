Sub italiani morti alle Maldive | indaga la procura di Roma Inizia il recupero dei corpi la guardia costiera presente sul posto – La diretta

Da open.online 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La procura di Roma ha avviato un'inchiesta sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Le autorità locali stanno procedendo al recupero dei corpi e la guardia costiera è presente sul luogo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’accaduto, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di quanto successo. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora comunicata, e si attende l’esito delle verifiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta ricevuta comunicazione apriranno un fascicolo e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti e individuare le cause delle morti avvenute durante l’esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L'articolo Sub italiani morti alle Maldive: indaga la procura di Roma. 🔗 Leggi su Open.online

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno, cos'è e quando diventa pericoloso

Video Italiani morti alle Maldive, il Nitrox nelle bombole d'ossigeno, cos'è e quando diventa pericoloso

Sullo stesso argomento

Italiani morti alle Maldive, iniziate le operazioni di recupero dei corpi nella grotta(Adnkronos) – Iniziate alle Maldive le operazioni di recupero dei corpi dei cinque italiani morti ieri durante una immersione.

Sub italiani morti alle Maldive, in corso il recupero dei cinque corpi: “Operazione ad alto rischio”Cinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione, sarebbero rimasti intrappolati nelle grotte dell'atollo di Vaavu per cause ancora...

sub italiani morti alleSub italiani morti alle Maldive, in corso il recupero dei cinque corpi: Operazione ad alto rischioCinque sub italiani sono morti alle Maldive durante un'immersione, sarebbero rimasti intrappolati nelle grotte dell'atollo di Vaavu per cause ancora da ... fanpage.it

sub italiani morti alleCinque italiani morti durante un’immersione alle Maldive: chi erano e cosa sappiamo finoraIl gruppo stava effettuando un'immersione in una serie di grotte sommerse a 50 metri di profondità. La guardia costiera: recupero ad altissimo rischio ... oggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web