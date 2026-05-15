Sub italiani morti alle Maldive | indaga la procura di Roma Inizia il recupero dei corpi la guardia costiera presente sul posto – La diretta
La procura di Roma ha avviato un'inchiesta sulla morte di cinque cittadini italiani avvenuta nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. Le autorità locali stanno procedendo al recupero dei corpi e la guardia costiera è presente sul luogo. La vicenda ha attirato l’attenzione sull’accaduto, mentre le indagini cercano di chiarire le cause di quanto successo. Nessuna ipotesi ufficiale è stata ancora comunicata, e si attende l’esito delle verifiche.
La procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani che hanno perso la vita nell’atollo di Vaavu, alle Maldive, durante un’immersione subacquea. I pm della capitale, coordinati dal procuratore capo Francesco Lo Voi, una volta ricevuta comunicazione apriranno un fascicolo e affideranno una delega di indagine per compiere tutti gli accertamenti e individuare le cause delle morti avvenute durante l’esplorazione di alcune grotte a 60 metri di profondità. Le vittime sono le due genovesi Monica Montefalcone e sua figlia Giorgia Sommacal, il padovano Gianluca Benedetti, i piemontesi Federico Gualtieri e Muriel Oddenino. L'articolo Sub italiani morti alle Maldive: indaga la procura di Roma. 🔗 Leggi su Open.online
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