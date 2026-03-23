Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) - Sabato 21 marzo, sulla spiaggia di Savona che Silvia amava – il suo mare, il suo orizzonte – è stato posato il primo mattone de 'La casa di Silvia'. Non un gesto simbolico, ma una scelta concreta: trasformare una casa che rischiava di essere perduta in un luogo restituito alla comunità. "Non è un caso che tutto questo sia accaduto nel primo giorno di primavera. Perché questa storia parla esattamente di questo: rinascita". Sono queste le parole con cui Alberto Fontana, delegato del Consiglio direttivo nazionale Aisla e promotore dell'iniziativa, ha richiamato il senso del progetto, chiarendone... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Savona il primo alloggio Aisla per per persone con Sla e famiglie?

Articoli correlati

Leggi anche: 'A cena con la Sla', videoserie racconta i pazienti con Sla e disfagia

Arriva videoserie “A cena con la Sla” patologia di cui soffrono in Italia oltre 6mila persone, 3 su 4 con disfagiaAl centro delle puntate, disponibili sul sito di Aisla e Slafood, ci sono la vita di Mais tra danza e poesia, l’amore di Catia per il canto, il sogno...

Contenuti e approfondimenti su A Savona il primo alloggio Aisla per...

Temi più discussi: Lutto a Savona per la scomparsa di Primo Panaro, storico militante del Circolo Pd di Villapiana; Savona, nasce la Casa di Silvia: il primo rifugio in Italia per le persone con SLA; Aisla – A Savona nasce la prima casa in Italia dedicata alle persone con SLA; Savona, incontro sulle violenze di genere. Pelosi: 300 procedimenti da Codice rosso ogni anno.

A Savona il primo alloggio Aisla per per persone con Sla e famiglie?Roma, 23 mar. (Adnkronos Salute) – Sabato 21 marzo, sulla spiaggia di Savona che Silvia amava – il suo mare, il suo orizzonte – è stato posato il primo mattone de ‘La casa di Silvia’. Non un gesto ... ilsannioquotidiano.it

Nasce a Savona La Casa di Silvia: il primo rifugio in Italia per le persone con SLA. Contributi anche da VareseSAVONA, 23 marzo 2026 – Nel primo giorno di primavera, la spiaggia di Savona ha ospitato un evento che segna l'inizio di un progetto di solidarietà senza precedenti in Italia: la posa del primo matton ... varese7press.it

A Savona un gabbiano è stato trovato immobile sull’asfalto, in condizioni tali da far temere il peggio. Alcuni passanti lo hanno spostato in un’aiuola per proteggerlo dal traffico e hanno subito allertato i volontari dell’Enpa. All’arrivo dei soccorritori, il quadro è ap facebook

Domenica 29 marzo torna la Savona Half Marathon x.com