Make-up ultra radioso per l'estate 2026 | Bella Hadid a Cannes lancia il trucco da imitare
A Cannes, una modella ha mostrato un trucco molto luminoso che sembra destinato a diventare una tendenza per l'estate 2026. Il look si caratterizza per una pelle dall’aspetto molto radioso, con dettagli che mettono in risalto gli occhi e le labbra. Sono stati condivisi alcuni suggerimenti su come ottenere questo tipo di make-up, che si focalizza su una finitura luminosa e naturale. La speranza è che questo stile possa ispirare molte persone nel prossimo periodo.
Avete mai sentito parlare di make-up ultra radioso? Dopo essere stato sfoggiato da Bella Hadid a Cannes, sembra essere destinato a diventare il must dell'estate 2026: ecco come realizzarlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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