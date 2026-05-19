Make-up ultra radioso per l'estate 2026 | Bella Hadid a Cannes lancia il trucco da imitare

A Cannes, una modella ha mostrato un trucco molto luminoso che sembra destinato a diventare una tendenza per l'estate 2026. Il look si caratterizza per una pelle dall’aspetto molto radioso, con dettagli che mettono in risalto gli occhi e le labbra. Sono stati condivisi alcuni suggerimenti su come ottenere questo tipo di make-up, che si focalizza su una finitura luminosa e naturale. La speranza è che questo stile possa ispirare molte persone nel prossimo periodo.

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