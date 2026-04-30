Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati, il centrodestra e il centrosinistra sono quasi appaiati in vista di eventuali elezioni. La rilevazione di EMG indica che, se si votasse oggi, il campo largo del centrosinistra raggiungerebbe il 45,3%, mentre l’attuale maggioranza si fermerebbe al 44,7%. I numeri mostrano una lieve preferenza per il fronte di sinistra, con variazioni minime rispetto ai dati precedenti.

Il centrosinistra torna avanti, anche se di pochissimo, sul centrodestra. È quanto emerge dall’ultima rilevazione di EMG: se si votasse oggi, il cosiddetto campo largo arriverebbe al 45,3% contro il 44,7% dell’attuale maggioranza. La distanza è di appena 0,6 punti percentuali, un dettaglio che rende l’esito complessivo tutt’altro che scontato. Il quadro restituisce un confronto serrato, in cui piccoli spostamenti nei consensi possono cambiare gli equilibri tra le coalizioni. Nel confronto con la rilevazione precedente, la coalizione progressista cresce di 0,6%. Un incremento contenuto ma significativo, perché consolida un trend favorevole e indica una capacità di tenuta dell’alleanza in un contesto politico ancora molto fluido.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Chi vincerebbe oggi”. Sondaggi, clamoroso: numeri mai visti prima, cambia tutto

SONDAGGI POLITICI OGGI CROLLO IMPROVVISO STA CAMBIANDO TUTTO

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