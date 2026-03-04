La commissione del Congresso degli Stati Uniti che indaga su Epstein ha formalmente richiesto la testimonianza di Bill Gates. La richiesta riguarda la sua presenza come testimone in relazione alle attività e ai contatti avuti con Epstein. Finora, non ci sono ulteriori dettagli o dichiarazioni ufficiali riguardo alle modalità o alle tempistiche di questa testimonianza. La situazione rimane sotto osservazione.

(www.affaritaliani.it) – La commissione del Congresso degli Stati Uniti che indaga sul defunto finanziere Jeffrey Epstein ha formalmente richiesto la testimonianza di Bill Gates, co-fondatore di Microsoft, e di Leon Black, co-fondatore di Apollo Global Management. Entrambi i miliardari sono stati convocati tramite lettere inviate dal presidente della Commissione di Vigilanza della Camera, James Comer. “La Commissione continua a cercare la verità per i sopravvissuti e per tutti gli americani“, ha scritto Comer sul suo account Twitter. Il Segretario al Commercio degli Stati Uniti, Howard Lutnick, ha accettato di testimoniare davanti alla commissione della Camera in merito ai suoi passati legami con Jeffrey Epstein. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Files Epstein, Bill Gates chiamato a testimoniare al Congresso

