Il segretario al Commercio degli Stati Uniti, molto vicino al presidente Donald Trump, è stato chiamato a testimoniare nel caso Epstein. Durante l’udienza, è emerso che Lutnick avrebbe finanziato uno psichiatra italiano. Il suo coinvolgimento nel procedimento riguarda i rapporti con l’ex finanziere condannato per reati sessuali su minori, morto nel 2019 in carcere.

Il professionista romano estraneo a qualsiasi addebito. Lutnick, vicino a Donald Trump, messo alle strette I file pubblicati dal Dipartimento di Giustizia mostrano che Epstein e Lutnick pianificarono di incontrarsi anni dopo che il segretario al Commercio aveva affermato di aver interrotto i contatti. I due in passato vivevano uno accanto all’altro nell’Upper East Side di Manhattan e l’anno scorso in un podcast Lutnick ha affermato di aver interrotto i rapporti con Epstein dopo un’interazione del 2005 che aveva trovato inquietante. «Dear Jeffrey, your help was simply preciuos for organizing the next congres in La Habana!». Non ha bisogno di essere tradotta la mail inviata dal professor Giuseppe Bersani, allora ordinario di psichiatria alla Sapienza di Roma e oggi in pensione, a Epstein il 20 ottobre del 2017, riportata da Repubblica. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Caso Epstein, il segretario al Commercio Usa chiamato a testimoniare: spunta un finanziamento a uno psichiatra italiano

Caso Epstein, segretario Commercio Usa Lutnick ammette: “Visitai l’isola del finanziere”Il segretario al Commercio Howard Lutnick nel corso di un’audizione al Senato ha ammesso di avere visitato la famigerata isola di proprietà di...

“Sono stato sull’isola di Epstein”. Bufera negli Usa segretario al Commercio LutnickIl segretario al Commercio degli Stati Uniti Howard Lutnick è finito al centro della bufera politica e mediatica dopo aver ammesso, durante...

Caso Epstein, un figlio segreto e una rete di nomi importanti - 1mattina News 03/02/2026

Caso Epstein, Lutnick potrebbe essere chiamato a testimoniare alla CameraIl segretario al Commercio degli Stati Uniti avrebbe mantenuto i rapporti con Epstein fino al 2018. Trump: «È un uomo innocente» ... ilsole24ore.com

Caso Epstein, Bill Clinton: Non avevo idea dei crimini. Hillary: Mai vistoLa deposizione dell'ex segretaria di Stato Usa davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, che l’ha chiamata a deporre nell'ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, è durata circa sei ore. N ... tg24.sky.it

Il caso Epstein, la questione dei dazi, i guai con la giustizia di Netanyahu e il petrolio insieme al delirio di onnipotenza di due soggetti pericolosi hanno ucciso decine di bambine in Iran bombardate mentre erano a scuola. Ora che Trump ha destabilizzato l'inte - facebook.com facebook

Caso Epstein, oggi Bill Clinton al Congresso: perché è coinvolto - la Repubblica x.com