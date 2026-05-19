Mafie a Roma il questore Massucci | Nessun allarme ma antenne alte sulle infiltrazioni

Il questore di Roma ha dichiarato che al momento non ci sono segnali di emergenza legati alla presenza di organizzazioni criminali nella città. Tuttavia, ha precisato che le autorità sono particolarmente vigili e monitorano costantemente eventuali tentativi di infiltrazione nel settore economico e imprenditoriale locale. La posizione ufficiale sottolinea l’atteggiamento di prudenza mantenuto dalle forze dell’ordine, che continuano a tenere sotto osservazione le attività sospette che potrebbero riguardare la criminalità organizzata.

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