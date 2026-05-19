Mafie a Roma il questore Massucci | Nessun allarme ma antenne alte sulle infiltrazioni

Da cdn.ilfaroonline.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il questore di Roma ha dichiarato che al momento non ci sono segnali di emergenza legati alla presenza di organizzazioni criminali nella città. Tuttavia, ha precisato che le autorità sono particolarmente vigili e monitorano costantemente eventuali tentativi di infiltrazione nel settore economico e imprenditoriale locale. La posizione ufficiale sottolinea l’atteggiamento di prudenza mantenuto dalle forze dell’ordine, che continuano a tenere sotto osservazione le attività sospette che potrebbero riguardare la criminalità organizzata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma, 19 maggio 2026 – Nessun allarme emergenziale, ma attenzione alta sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale della Capitale. È il quadro tracciato dal questore di Roma, Roberto Massucci, ascoltato in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. Il confronto, ha spiegato Massucci, nasce da una storia investigativa e giudiziaria che offre ancora oggi elementi utili per definire strategie concrete di prevenzione e contrasto. “ Non significa che partiamo da situazioni di tipo emergenziale o da così drammatiche evidenze che ci portano a lanciare l’allarme”, ha detto il questore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Derby Roma-Lazio, il questore Massucci apre allo spostamento a lunedì 18 maggio: “Scelta di buon senso”

Lotta alle mafie e corruzione: il Premio Giorgio Ambrosoli va a una tesi sulle infiltrazioni nell'economiaIl riconoscimento del Comune di Milano assegnato a Davide Attanasio dell'Università di Torino per uno studio sulle misure di prevenzione patrimoniale...

mafie a roma ilDal Salone del Libro di Torino al Teatro Torlonia di Roma: Civita Di Russo racconta Indomita – La mia battaglia contro le mafieIndomita – La mia battaglia contro le mafie, è il titolo del libro dell'avvocato Civita Di Russo, reduce dall’esperienza al Salone del Libro di Torino, continua il ... ilmessaggero.it

mafie a roma ilDon Coluccia sfida le mafie davanti a 300 studenti a Roma: Vado sotto casa dei boss con il megafonoNell’incontro promosso dalla Questura di Roma, il sacerdote antimafia ha invitato i giovani a riprendersi le piazze sottraendole alla criminalità organizzata ... rainews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web