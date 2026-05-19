Mafie a Roma il questore Massucci | Nessun allarme ma antenne alte sulle infiltrazioni
Il questore di Roma ha dichiarato che al momento non ci sono segnali di emergenza legati alla presenza di organizzazioni criminali nella città. Tuttavia, ha precisato che le autorità sono particolarmente vigili e monitorano costantemente eventuali tentativi di infiltrazione nel settore economico e imprenditoriale locale. La posizione ufficiale sottolinea l’atteggiamento di prudenza mantenuto dalle forze dell’ordine, che continuano a tenere sotto osservazione le attività sospette che potrebbero riguardare la criminalità organizzata.
Roma, 19 maggio 2026 – Nessun allarme emergenziale, ma attenzione alta sulle possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico e imprenditoriale della Capitale. È il quadro tracciato dal questore di Roma, Roberto Massucci, ascoltato in audizione davanti alla Commissione parlamentare Antimafia. Il confronto, ha spiegato Massucci, nasce da una storia investigativa e giudiziaria che offre ancora oggi elementi utili per definire strategie concrete di prevenzione e contrasto. “ Non significa che partiamo da situazioni di tipo emergenziale o da così drammatiche evidenze che ci portano a lanciare l’allarme”, ha detto il questore. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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