Derby Roma-Lazio il questore Massucci apre allo spostamento a lunedì 18 maggio | Scelta di buon senso

Il questore ha annunciato la possibilità di spostare il derby tra Roma e Lazio al 18 maggio, definendo la scelta come sensata. La decisione arriva dopo le contestazioni riguardanti l’orario di inizio, fissato alle 12.30, in concomitanza con la finale degli Internazionali di tennis che si disputa nella stessa giornata. La proposta mira a evitare sovrapposizioni di eventi e a favorire una maggiore partecipazione.

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