Lotta alle mafie e corruzione | il Premio Giorgio Ambrosoli va a una tesi sulle infiltrazioni nell' economia

Venerdì mattina a Palazzo Marino si è svolta la cerimonia di consegna del Premio Giorgio Ambrosoli, un riconoscimento che dal 2000 viene assegnato a giovani ricercatori. Quest’anno, il premio è stato assegnato a una tesi dedicata alle infiltrazioni nell’economia legate a organizzazioni criminali e casi di corruzione. La premiazione si inserisce nel quadro delle iniziative per onorare la memoria dell’avvocato e promuovere l’impegno civile e scientifico.

Il riconoscimento del Comune di Milano assegnato a Davide Attanasio dell'Università di Torino per uno studio sulle misure di prevenzione patrimoniale Onorare la memoria attraverso l’impegno scientifico e civile. Venerdì mattina, a Palazzo Marino, si è tenuta la cerimonia di consegna del Premio di laurea in memoria dell’avvocato Giorgio Ambrosoli, il riconoscimento che dal 2000 l’Amministrazione comunale conferisce a giovani ricercatori impegnati nell'analisi dei fenomeni corruttivi e del delicato rapporto tra economia legale e criminalità. Il vincitore dell’edizione 2025 è il dottor Davide Attanasio, dottore di ricerca in Diritti e Istituzioni presso l’Università degli Studi di Torino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Lotta alle mafie e corruzione: il Premio Giorgio Ambrosoli va a una tesi sulle infiltrazioni nell'economia Articoli correlati Lotta alle mafie: a Spello un bene confiscato alla camorra e un algoritmo "predittivo" per prevenire le infiltrazioniL'Umbria rafforza la sua risposta alla criminalità organizzata su due fronti distinti, ma paralleli: da un lato, l'azione concreta di confisca e... Premio Amato Lamberti 2026: bando per tesi su mafie e legalitàPubblicato il bando della XIII edizione del Premio nazionale Amato Lamberti: tre premi da 1.