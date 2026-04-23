Clan di Campobello | perizia medica per l’ex braccio finanziario

Il Tribunale di Marsala ha disposto una perizia medica in merito all’ottantenne coinvolto nel procedimento legale. La valutazione clinica sarà decisiva per stabilire se l’imputato possa partecipare all’udienza prevista per il 24 giugno. La decisione si inserisce nell’ambito di un procedimento giudiziario riguardante un clan di Campobello. La perizia sarà affidata a un esperto che dovrà analizzare le condizioni di salute dell’indagato.

? Cosa sapere Il Tribunale di Marsala dispone perizia medica per l'ottantenne Antonio Messina.. L'esito clinico determinerà la partecipazione dell'imputato all'udienza del 24 giugno.. Il Tribunale di Marsala ha disposto una perizia medico-legale per accertare le reali condizioni di salute dell’ottantenne Antonio Messina, accusato di aver gestito i flussi finanziari e gli affari legati al clan di Campobello di Mazara. La decisione è stata presa dal collegio presieduto da Vito Marcello Saladino, che ha accolto l’istanza presentata dalla difesa composta dagli avvocati Paolo Paladino e Biagio Di Maria. Al contrario, il pubblico ministero della Dda, Vincenzo Amico, si era espresso in senso negativo riguardo alla richiesta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Clan di Campobello: perizia medica per l’ex braccio finanziario Notizie correlate Disposta perizia medica per Vittorio Sgarbi: dovrà stabilire se è in grado di decidere autonomamenteIl Tribunale di Roma ha disposto una perizia medica per Vittorio Sgarbi durante l'udienza del 27 gennaio. Famiglia nel bosco, perizia medica: ‘bambini provati emotivamente’La perizia medica stabilisce che i bambini sono provati da questa storia: si apre uno spiraglio per riunire la famiglia nel bosco Oggi è stata...