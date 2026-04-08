Oggi il tribunale di Bari ha ascoltato intercettazioni che svelano i dettagli di un tentativo da parte di un clan criminale di ottenere maggiore influenza all’interno di un’azienda pubblica di trasporti. Le conversazioni raccolte nelle indagini mostrano come alcuni membri del gruppo abbiano pianificato strategie per inserirsi nelle posizioni di potere dell’ente. Le indagini continuano per chiarire tutte le responsabilità.

Il tribunale di Bari ha ascoltato oggi le intercettazioni che rivelano il tentativo del clan Parisi di scalare i vertici dell’Amtab. L’udienza riguarda il processo ordinario a 15 persone, tra cui Maria Carmen Lorusso e suo padre Vito Lorusso, nell’ambito della maxinchiesta Codice Interno. Le registrazioni ambientali, lette in aula da un agente di polizia, documentano l’estensione del potere mafioso all’interno della municipalizzata barese. Tra i protagonisti delle conversazioni emergono Michele De Tullio, fratello del boss Savinuccio, e Massimo Parisi, impegnati a pianificare una ascesa gerarchica per influenzare direttamente i piani alti dell’azienda. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mafia in Amtab: il piano del clan Parisi per scalare i vertici

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