Maddaloni | 50 anni di Amici del Podismo un libro per la storia

A Maddaloni, i “Amici del Podismo” festeggiano i cinquant’anni di attività con la pubblicazione di un libro che ripercorre la loro storia. La società, nata nel 1973, ha coinvolto diverse generazioni di appassionati di corsa. Il volume raccoglie testimonianze e fotografie che documentano le tappe principali del gruppo. Durante la presentazione, saranno presenti alcuni dei membri fondatori e figure di spicco che hanno contribuito a consolidare l’associazione nel tempo.

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? Domande chiave Chi sono i protagonisti che racconteranno i segreti del gruppo?. Come ha fatto questa società a diventare un pilastro sociale?. Cosa racchiude il volume speciale dedicato alla memoria dei corridori?. Perché questo anniversario rappresenta un valore unico per tutta Maddaloni?.? In Breve Convegno mercoledì 20 marzo ore 18:30 presso la Biblioteca Comunale di Maddaloni.. Partecipano il sindaco Andrea De Filippo e l'assessore Caterina Ventrone.. Domenica 26 aprile si è svolto il Trofeo Città di Maddaloni di 10 km.. Domenico Servidei e Salvatore Coppola presentano il volume celebrativo dell'associazione.. Mercoledì 20 marzo alle ore 18:30, la Sala Iorio della Biblioteca Comunale di Maddaloni ospiterà il convegno per celebrare i cinquant’anni di attività degli Amici del Podismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Maddaloni: 50 anni di Amici del Podismo, un libro per la storia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Gli "Amici del Podismo" festeggiano i 50 anni con il "Trofeo Città di Maddaloni" Appuntamento in biblioteca per celebrare i 50 anni degli "Amici del Podismo"La Biblioteca Comunale, luogo pubblico destinato principalmente allo studio, al prestito e alla consultazione dei libri, ma anche spazio di incontro... Appuntamento in biblioteca per celebrare i 50 anni degli Amici del PodismoLa Biblioteca Comunale, luogo pubblico destinato principalmente allo studio, al prestito e alla consultazione dei libri, ma anche spazio di incontro e di cultura, ospiterà le celebrazioni per il cinqu ... casertanews.it Maddaloni, 50 anni di sport e passione: gli Amici del Podismo festeggiano in BibliotecaMercoledì 20 la Biblioteca Comunale di Maddaloni ospita il cinquantenario degli Amici del Podismo. Presente il sindaco De Filippo, assessore Ventrone. Verrà presentato un libro sulla storia dell’ass ... casertaweb.com